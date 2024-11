Pallamano. Pareggio allo scadere al Boschetto. Un punto per Ferrara United

Un Ferrara United ancora convalescente, ma in netta ripresa dopo la caduta di Malo, cerca in tutti i modi la prima vittoria casalinga, che sfugge solo sulla sirena, con il gol degli ospiti che fissano il risultato sul 28-28.

La partita con San Vito Marano era alla portata dei ragazzi di mister Ansaloni, che dimostrano di doversi ancora arrotolare le maniche, impegnandosi ad imparare propri errori per far emergere il loro valore, a fronte dell’inesperienza che li accompagna.

Confortante che i segnali di ripresa, dopo quella che è sicuramente stata la partita stagionale peggiore, ci siano stati, con un ritorno ad un’ottima fase difensiva, che deve diventare punto di forza in una tenuta meno altalenante del match, come si evince dal primo tempo chiuso in vantaggio di due, sul 15-13.

Il turno di riposo ora potrebbe essere decisivo per tornare in campo il 1° dicembre, a Tortona contro la Pallamano Derthona, senza scorie nella testa.

Da segnalare che, vista la concomitanza con la giornata nazionale della colletta alimentare, sabato al Palaboschetto Ferrara United assieme a Il Mantello, all’Emporio Solidale della città di Ferrara, hanno promosso una ben riuscita raccolta straordinaria di generi alimentari e non, alla quale hanno contribuito anche gli amici di San Vito Marano

che, letto dell’iniziativa, hanno portato a una scatola apposita.

Nel reggiano il primo raduno per gli under 13, che prendono parte così ad un campionato alla loro “altezza”, in quanto la maggior parte di loro milita anche in under 14.

Quest’anno sono tantissime le nuove leve che si sono avvicinate al Ferrara United: tanto lavoro da fare e tante soddisfazioni da conigliere con un vivaio ricchissimo che conta una cinquantina di under 13. Le basi perfette, dunque, per forgiare i giocatori di domani.

Per la cronaca, vinte entrambe le gare contro le formazioni di Nonantola e Casalgrande, con una bellissima prova del portiere Scantamburlo (classe 2012), che ha chiuso la porta in entrambe le partite.