Pallamano Romagna salva in serie A Silver nonostante la sconfitta contro Cologne

COLOGNE31PALLAMANO ROMAGNA25

COLOGNE: Albanini, Erovic, Gligic, No. Manenti, Somogyi 4, Marquez, Armanelli 1, Loda, Ni. Manenti, Knezevic 10, Soldi 5, Piceni, Perletti 7, Lancini, Rossi 4, Mombelli. All. Campana.

PALLAMANO ROMAGNA: Maistrello, Haj Frej, Bianconi 2, Lega, Garau, Ceroni 1, Guerrero 1, Mengoli, Tondini 1, Rotaru 4, Dall’Aglio 3, Zavagli 3, Ramondini 3, Stabellini 1, Barattini 2, Rinaldo 4. All. Tassinari.

Arbitri: Mattia Bassan e Andrea Bernardelle.Note: primo tempo 14-8.

Salvezza. L’ultima giornata del campionato di serie A Silver emette il verdetto che sancisce la permanenza in categoria della Pallamano Romagna nonostante la sconfitta in quel di Cologne. Grazie al sorprendente successo di Haenna contro il già promosso Trieste, al Lanzara non basta battere Carpi e così con tre squadre a pari punti ha la meglio la formazione allenata dal coach spagnolo Mariano Ortega per la classifica avulsa. Comunque la sconfitta coi lombardi è stata amara, decisa dal centrale serbo Knezevic (10 reti), dalle 12 reti complessive di Soldi e Perletti, ma soprattutto dalla serata magica di Albanini. Soprattutto nel primo tempo quando il Romagna non riesce praticamente mai a sfondare, realizzando la miseria di cinque gol nei primi 22’. Nella ripresa la gara è decisamente più aperta, con gli arancioblù che giocano con maggiore fluidità impattando 17-17 nel parziale.

Le gare: Haenna – Trieste 31-30, Belluno - Campus Italia 32-29, Molteno - Bologna United 30-31, Lanzara – Carpi 28-26, Verdeazzurro Sassari – Mascalucia 39-29.

La classifica: Trieste 37; Molteno 29; Bologna United 28; Belluno, Cologne 26; Carpi 22; Pallamano Romagna, Lanzara, Haenna 19; Verdeazzurro 15; Campus Italia 14; Mascalucia 10.

Mirko Melandri