Pallamano Sconfitta di un solo punto. Carrarese a testa alta. Sfiora il colpaccio con la forte Medicea

POLISPORTRIVA CARRARESE

22

MEDICEA POGGIO A CAIANO

23

POLISPORTIVA CARRARESE: Antognetti, Rafanelli, Pelli G. 3, Lorenzini 1, Pelli F. 5, De Giorgi, Pallano 3, Bugliani, Gini 1, Benedetti 1, Perotto 4, Galano 3, Meoni. All. Vezzoni.

MEDICEA POGGIO A CAIANO: Connini, Dalla Porta, Angeli 1, Giglio 8, Cheli 1, Anselmi, Khalfallah 9, Hu Jian, Lenzi, Caldarelli, Grassi 3, Bessi. All. Morlacco.

Arbitri: Della Maggiora e Ganucci.

Note: primo tempo 11-11.

CARRARA – Sgambetto mancato di un soffio per la Polisportiva Carrarese che in casa contro la corazzata di Poggio a Caiano sfiora il colpaccio nella partita valida per la quarta giornata del campionato regionale di serie B. Gli apuani però ne hanno giocate solo due per avere osservato il turno di riposo nella prima e per il rinvio causa meteo nella terza. I pratesi mostrano di essere squadra ben disposta in campo, gli apuani provano a opporsi con ritmi alti ma pesano le assenze di Mazzanti, Perfigli, Benmansour, Biagetti e Musetti. La partita è molto equilibrata, si gioca punto a punto, nessuna squadra riesce a prevalere e all’intervallo è perfetta parità, con super Lorenzo Antognetti (nella foto) tra i pali carraresi. Anche il secondo tempo fila via sull’equilibrio e a pesare sono solo singoli episodi che decidono una sconfitta a testa alta.

ma.mu.