Pallamano. Securfox, buon test contro Dossobuono. Finisce 31-21, con ampio turnover dell’Ariosto

Terminata la lunga sosta, si ricomincia a lavorare davvero. La settimana che porterà la Securfox Ariosto alla prima giornata del girone di ritorno sul temibile campo del Brixen, ha avuto inizio con una gara amichevole che ha consentito a Soglietti e compagne riprendere confidenza con il terreno di gioco. A far visita al PalaBoschetto alle ferraresi nella circostanza, le venete del Dossobuono, che militano nella serie inferiore. Avversario non trascendentale, che ha consentito però di provare schemi e giocate da esibire nella prossima sfida in Alto Adige dove i punti torneranno a contare davvero. Il punteggio, con il 31-21 finale, fotografa fedelmente la differenza di valori esibiti in campo.