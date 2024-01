Pallamano serie A Silver. Il Romagna si gode la classifica. Lamarca bomber: occhi sul Sassari

Al termine del girone d’andata del campionato di serie A Silver la Pallamano Romagna può essere ben contenta. Gli arancioblù sono classificati subito dietro alla capolista Camerano (19), in coabitazione col Cologne (16), a tre lunghezze di distacco. La prima inseguitrice è il San Lazzaro (15). Partiti con la maledizione dei tre pareggi i ragazzi guidati dal tecnico iberico Miguel Angel Moriana Lopez, si sono rimessi in carreggiata battendo il Molteno e il fanalino di coda Lions Teramo.

Poi è arrivato un altro pari casalingo con il battistrada Camerano col giallo finale. Brutta sconfitta a Cologne e poi solo successi con Campus Italia, Cus Palermo, Enna e Genea Lanzara. Il bilancio finale vede le segnature di 308 gol mentre quelle incassate sono 283. Il primo marcatore della classifica è Javier Lamarca Guarnido, autore di 68 gol, decimo assoluto, seguito da Martin Di Domenico (54) e Gregorio Mazzanti (47). Fuori dal podio troviamo capitan Alexandru Rotaru (37), Emanuele Bellini (19) e Nicolò Bianconi (18). A termini di regolamento, guardando ai playoff promozione, le prime otto classificate si qualificano per la post season. La prima incontra l’ottava, la seconda la settima e via dicendo. Allo stato attuale la Pallamano Romagna è terza perché ha perso lo scontro diretto col Cologne.

Con questa posizione capitan Rotaru e compagni incontrerebbero il Molteno, sesto con 13 punti. Ora il torneo di serie A Silver è fermo ai box. Si tratta di una lunga pausa visto che la ripresa è prevista per il 20 gennaio a Sassari. L’obiettivo è trasformare il pari dell’esordio in una vittoria e ripetersi poi anche nelle successive due partite per recuperare i punti persi all’andata.

