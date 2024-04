Pallamano serie A Silver. Ultima in casa per il Romagna, cerca la miglior posizione nella griglia playoff

Ultimo impegno casalingo di regular season per la Pallamano Romagna, di scena alle 17.30 al PalaCattani contro il Cus Palemo. La squadra di coach Moriana è già certa da tempo di partecipare ai playoff, ma nelle ultime due partite dovrà conquistare la miglior posizione nella griglia dei quarti di finale, che può variare dalla seconda alla sesta. Al momento di sicuro ci sono soltanto i nomi delle otto squadre classificate agli spareggi promozione e il primo posto del Camerano. La Pallamano Romagna dovrà quindi fare bottino pieno contro i siciliani e sabato prossimo in casa dell’Orlando Haenna per evitare di essere raggiunta dalle inseguitrici. Il match odierno contro Palermo vede i romagnoli favoriti, ma non potranno sottovalutare gli ospiti, alla ricerca di punti per evitare l’ultimo posto che li condannerebbe alla retrocessione diretta. La classifica della serie A1 Silver: Camerano 35; Tecnocem San Lazzaro 29; Publiesse Chiaravalle 28; Pallamano Romagna 26; San Giorgio Molteno 24; Metelli Cologne 22; Genea Lanzara e Orlando Haenna 20; Verdeazzurro Sassari 15; Borbone Cus Palermo e Campus Italia 8; Lions Teramo 5.