Pallamano serie a1 femminile. La Casalgrande Padana ha scelto Elena Barani per la panchina. "Per me un onore»

Sarà Elena Barani la nuova allenatrice della Casalgrande Padana, ricevendo il testimone da Marco Agazzani, che ha salutato dopo 3 stagioni più che positive alla guida delle bianco-rosse. Ex giocatrice d’alto livello, con un palmares invidiabile tra Enna, Sassari, Bancole e Teramo, che l’ha vista per ben 5 volte vincere lo scudetto (oltre a 2 nel beach handball, la pallamano sulla sabbia), senza dimenticare 10 Coppe Italia e 5 edizioni della Supercoppa Italia, la toscana arriva al PalaKeope con grande motivazione: "Essere qui è un autentico onore, oltre che una fonte di formidabile carica motivazionale" spiega. Sui motivi che la portano in terra reggiana, la Barani parla chiaro: "Il mio modo di concepire la pallamano si coniuga al meglio con il sentire della società: qui si punta molto sulla valorizzazione del settore giovanile, e ritengo che si tratti di una mossa vincente. Sia per il futuro della pallamano qui a Casalgrande, sia più in generale per cercare di garantire un glorioso avvenire a tutta la pallamano italiana". Barani, da allenatrice, ha cominciato nel 2018 proprio da Conversano, dove aveva terminato la carriera agonistica, conquistando una promozione dalla A2, la Coppa Italia di categoria e gli scudetti femminili Under 17 e 14. Dal 2020 è approdata a Dossobuono, conquistando un altro salto di categoria e la Coppa Italia di A2; al suo attivo anche la guida della nazionale Under 17 femminile, oltre al ruolo di vice della Seniores. A Casalgrande guiderà l’Under 18 e altri due team giovanili.

La squadra. Numerosi i volti noti che il 7 settembre saranno ai nastri di partenza del campionato di Serie A1: "Si va verso una riconferma in blocco della squadra che ha chiuso sesta, con la conseguente salvezza diretta" spiega la direttrice tecnica Giorgia Di Fazio.