Pallamano serie B. L’Estense supera. Nonantola

In serie B di pallamano, l’Handball Estense torna alla vittoria sul 40x20 del Palaboschetto, bissando il successo della gara di andata contro Nonantola, per 35-31. Gara altalenante per i ragazzi di coach Sacco, che hanno alternato buone giocate ad errori gratuiti che non gli hanno permesso di prendere il largo già nel primo tempo, terminato 18-17 per i padroni di casa.

Dopo il riposo l’HBEstense entra in campo più determinata ed in pochi minuti infligge un parziale di +4 che mantiene fino al termine della gara, grazie anche ad alcuni interventi dei portieri Busetti e Chiesa e a capitan Ghiglioni, che risulterà il miglior realizzatore della gara con 9 reti e che permetterà il consueto tourn over di mister Sacco.

Sconfitta invece per l’under 17, che si arrende con Imola per 26-32. Prossimo turno con Carpi.