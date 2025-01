Pallamano Serie B. L’impresa non riesce. Sdg battuta a Tavarnelle

La Sdg Spezia Pallamano non riesce nell’impresa e torna dal campo di Tavarnelle Val di Pesa sconfitta dai quotati padroni della Pallamano Tavarnelle per 26-23. Un recupero difficile, quello della settima giornata, che per i Seawolves si rivela ostico fin dalle prime azioni: gli ospiti faticano a entrare nel ritmo gara e vanno subito sotto sull’1-4. Da quel momento, i ragazzi di coach Alessandro Perotto iniziano a reagire intaccando il divario, ma sempre costretti all’inseguimento. Nel corso della partita, la Sdg Spezia ha più volte l’opportunità di rientrare in gara, arrivando a giocarsi palloni importanti per ridurre lo svantaggio al -1. Tuttavia, una serie di errori dai sei metri, uniti alla grande giornata dei portieri avversari, le impedisce di concretizzare le occasioni create. Tavarnelle riesce a gestire il vantaggio fino alla fine, conquistando i due punti in palio. Nonostante la sconfitta, la squadra spezzina dimostra carattere e voglia di lottare fino all’ultimo. "Ora è fondamentale voltare pagina e concentrarsi sulla prossima sfida, con l’obiettivo di trasformare le buone prestazioni in risultati concreti. La Sdg Spezia Pallamano guarda avanti con determinazione, pronta a rimettersi al lavoro per affrontare i prossimi impegni con la consapevolezza di poter migliorare e tornare a vincere" commentano dal club del presidente Mattioni. Questa la formazione scesa in campo: per la Spezia Pallamano: Scarcella, Pelli G. 6, Andreini, Portonato 5, Perotto T. 4, Pelli F. 5, Spadavecchia 2, Bianchetti, Msakni, Fedi, Perotto E. 1, Galano, Scappazzoni, D’Ettorre. Classifica: Olimpic Massa e Pallamano Prato 14, Tavarnelle 13, Pallamano Mugello 12, Ginnastica Spezia 10, Medicea, Petrarca, Grosseto 6.

C.T.