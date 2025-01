PALLAMANO serie b. Sdg-Massa Marittima, una triplice sfida

Riprende il campionato per la Sdg Spezia Pallamano, che ospiterà domani nella palestra del 2 Giugno una triplice sfida contro il Massa Marittima. L’incontro principale sarà quello che vedrà scendere in campo la formazione di serie B di mister Alessandro Perotto, che andrà a caccia di due punti pesantissimi contro un avversario ostico, forte di una formazione esperta e ben organizzata. "Per noi – commentano dal club - sarà fondamentale interpretare la gara con attenzione e mantenere alto il ritmo per tutta la durata del match. La posta in palio è alta: iniziare il nuovo anno con una vittoria significherebbe rilanciarsi in classifica e ritrovare fiducia per il girone di ritorno". La giornata di gare sarà aperta alle 16.30 dall’under 14 e seguita alle 18.30 dalla sfida dell’under 16. "Le due squadre sono pronte a dare il massimo e a sfruttare queste partite per consolidare il lavoro svolto in allenamento".

C.T.