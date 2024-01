Pallamano. Vikings e Casalgrande, stessa missione: partita da non fallire

Il 2024 dei Vikings Rubiera (5) si apre con l’ultima giornata d’andata di Serie A Gold maschile, in programma alle 18 al PalaBursi contro la Teamnetwork Albatro (10). Una sfida che richiama alla memoria la partita dello scorso anno in Sicilia, che si chiuse col ritiro dal campo dei rosso-blu a causa del manto scivoloso e che causò lunghe peripezie, dall’esclusione del campionato ai successivi ricorsi: il presente, però, vede Roberto Bartoli (foto) e compagni bisognosi di una vittoria per provare ad avvicinare la zona salvezza, distante al momento 3 punti, trovando una continuità di rendimento finora mai avuta in stagione. Non sarà ancora disponibile l’ultimo arrivato, il camerunse Hyler Bikim, out al pari di Naghavialhosseini.

Alle 18,30 appuntamento esterno da non fallire per la Casalgrande Padana (13), che inizia il girone di ritorno di Serie A1 femminile sul campo del fanalino di coda Lions Sassari (0): le ceramiche, forti di 6 risultati utili consecutivi alle spalle, vogliono approfittare di un avversario ancora fermo al palo per colmare il gap di 2 lunghezze che le separa dalla zona playoff, bissando il 38-24 dell’andata.