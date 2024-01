Pallamano. Vikings ok. Casalgrande: blitz a Sassari

Fine settimana col sorriso per le formazioni reggiane. Il girone di andata di Serie A Gold maschile si chiude col bel successo interno dei Vikings Rubiera (7), che superano in casa l’Albatro Siracusa (10), portandosi a -2 dalla salvezza diretta. In A1 femminile, invece, vittoria autorevole per la Casalgrande Padana (15), che sbanca il campo del fanalino Lions Sassari (0) e aggancia la zona playoff.

Rubiera-Siracusa 36-30

Vikings Rubiera: Rivi, D. Bartoli, Benci 2, Oleari 2, Kasa 10, R. Bartoli 3, Beorlegui 5, Meletti, De La Santa 8, Strada 5, Bonassi, Voliuvach 1, Canelli, Boni, Ceccarini. All. Fusina.

Albatro Siracusa: Souto Cueto 2, Eyebe 4, Sciorsci 1, Mantisi, Zungri, Cantore, Pauloni 1, Vinci 9, Martelli, Murga, El-Sabbagh, Crotti 1, Nemeth 12, Hermones. All. Garralda. Arbitri: Merisi e Pepe.

Note: primo tempo 20-17. Sette metri Rubiera 1/2, Siracusa 3/7. Minuti di esclusione: Rubiera 4, Siracusa 12.

Sassari-Casalgrande 19-35 Lions Sassari: Poddighe, Scanu, Lepori 4, Chernova 7, Doro 3, Onesti, Doneddu, Fenu, Bonnet 1, Balata, Porcu, Rios, Datcu, Lerena Colunga 4, Pes, Furesi (P). All. Pastor.

Casalgrande Padana: Ferrari, Franco 2, Iyamu 8, Bordon, Artoni S. 2, Rondoni C. 2, Bonacini, Rossi 5, Orlandi 5, Baroni 1, Marquez Jabique 5, Mattioli 1, Lusetti 4. All. Agazzani. Arbitri: Nguyen e Stilo.

Note: primo tempo 4-18. Sette metri: Sassari 1/2, Casalgrande 2/2. Minuti di esclusione: Sassari 2, Casalgrande 3. Espulsa al 29’ pt Onesti (S) per intervento su Lusetti.