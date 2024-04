Pallamano. Youth League al Palaboschetto con le under 20 La seconda fase del torneo Youth League Under 20 femminile è in corso al "Pala Boschetto", con otto squadre in lotta per i quattro posti per il "final round" a Chieti. Il Comune di Ferrara patrocina l'evento, che vede l'Ariosto Ferrara come padrona di casa.