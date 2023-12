Pallamano. Youth League,. Cingoli quinta nella prima fase

Inclusa nel girone C, la Polisportiva Cingoli ha concluso al terzo posto, con 2 punti in 3 partite, la prima fase della Youth League under 20, disputata a Camerano da quattro squadre. Quella cingolana guidata da Sergio Palazzi, suo vice Emanuele D’Agostino, è stata impegnata contro Campus Italia, Chiaravalle e Camerano. La Polisportiva Cingoli nella prima gara è stata battuta dal Campus Italia che si è imposto 32-26 (14-11), ha vinto 45-18 (21-12) la sfida successiva contro il Chiaravalle, ha perso affrontando il Camerano che si è aggiudicato 29-19 (14-9) il confronto dominato alla distanza. In graduatoria, Camerano 6 punti, Campus Italia 4, Polisportiva Cingoli 2, Chiaravalle 0. Comunque per qualificarsi al Final Round c’è di mezzo la seconda fase in programma a marzo: la Palazzi Band partirà dalla quinta posizione, con 2 punti, per vedersela con Lanzara, Fondi, Andria e Putignano. Questo l’organico della Polisportiva Cingoli a Camerano: portieri Albanesi, Santamarianova, Gharbi; centrali Tapuc e Gigli; terzini Ciattaglia, Lucertoni, Pacetti, Compagnucci; ali Bordoni, Rossetti, Gagliardini, Sampaolesi; pivot Ottobri, Vignati, Morganti. Miglior marcatore è stato Moreno Tapuc che ha realizzato 17 gol.

Gianfilippo Centanni