Pallanuoto A1: Abramson, Bragantini e Luongo travolgono Roma. La De Akker blinda il quarto posto

DE AKKER

15

OLYMPIC ROMA

7

DE AKKER: Valle, Abramson 3, Rouwenhorst, Bragantini 3, Milakovic 1, Lucci 2, Tringali, Gallo, Condemi 2, Luongo 3, Cocchi 1, Urbinati, Pederielli, Martini. All. Mistrangelo.

OLYMPIC ROMA: Giannotti, Ballarini, Vitale, Graziosi, Leporale, Agh, Cianchetti, Kadar 2, Mirarchi 1, De Robertis 3, Tartaro 1, Patti, Artesi, Lo Re. All. Fiorillo.

Note: parziali 3-1, 4-2, 5-3, 3-1.

La De Akker torna al successo e nella penultima giornata del girone di andato supera l’Olympic Roma e consolida il quarto posto. Bel successo per i ragazzi di Federico Mistrangelo che partono bene e poi man mano allungano fino a ottenere 8 reti di scarto.

Bene in difesa, ottima in attacco, perfetta 6 reti su 7 tentativi con l’uomo in più. In evidenza Abramson, che pareva non dovesse giocare e invece ha fatto tripletta. Ad alti livelli Bragantini e il bomber Luongo. Sabato a Savona l’ultima di andata.