Pallanuoto A1. Rari, un’altra trasferta da sfruttare. A Trieste non sarà una passeggiata

Forte del successo casalingo ottenuto mercoledì scorso sul Nuoto Catania che, oltre ai tre punti, ha permesso alla Rari Nantes Florentia di agganciare il Telimar Palermo al sestultimo posto in classifica, nella tredicesima giornata di A1, ultima del girone di andata, la squadra gigliata di Luca Minetti scenderà in vasca oggi a Trieste (ore 18,30) per cercare conferme e ulteriore sicurezza.

L’avversaria è reduce dalla vittoria di misura ottenuta a Siracusa sull’Ortigia e occupa attualmente la sesta posizione con 19 punti, 5 in più della Rari, ha un buon potenziale offensivo (145 reti segnate) e una arcigna difesa (122), e il montenegrino Vuk Draskovic con 42 gol è secondo nella classifica dei marcatori. Ma col 16-10 sul Catania il settebello biancorosso ha (ri)trovato il morale e la carica di inizio stagione per cercare di sfruttare al massimo questa partita che è insidiosa ma, sulla carta, anche alla sua portata. A rafforzare le sue chance, da sottolineare anche il positivo debutto, nella scorsa partita, con la calottina biancorossa del serbo Uro Tprvosky e del giovanissimo portiere Giulio Bianchi, classe 2008, vicecampione del mondo a Malta nello scorso giugno con la Nazionale under 16 di Mistrangelo.

f. m.