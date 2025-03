Pallanuoto A1, successo in rimonta sull’Onda Forte. De Akker, Luongo blinda il quarto posto

DE AKKER

12

ONDA FORTE ROMA

10

DE AKKER : Valle, Abramson 1, Rouwenhorst, Bragantini 3, Milakovic, Lucci 1, Tringali, Gallo 1, Condemi, Luongo 5, Cocchi, Urbinati 1, Pederielli, Martini. All. Veronesi.

ONDA FORTE ROMA: Piccionetti, M. Maffei 2, F. Maffei, Voncina, Faraglia 2, Barigelli Calcari, Bego 1, Sipos, Boezi 1, Moskov 3, Gatto, De Vecchis 1, Rubini, Fabbri. All. S. Maffei.

Arbitri: Pinato e Piano.

Note: parziali 1-3, 3-2, 5-4, 3-1.

La De Akker fatica per oltre trequarti di partita, ma porta a casa una vittoria che vale oro contro il fanalino di coda Onda Forte Roma. Senza coach Federico Mistrangelo, squalificato per un turno dopo l’espulsione nell’ultima sfida con la Vis Nova (fuori fino a sabato anche il ds Arnaldo Deserti), la formazione diretta nell’occasione da Furio Veronesi parte col freno a mano. L’Onda Forte spinta dal bomber Moskov prova ad allungare fino all’1-4. Decisiva la reazione dei bolognesi guidati da un eccellente Luongo e Bragantini che riequilibrano il punteggio per poi mettere la freccia del sorpasso.

Sabato alle 18 terzultimo turno di campionato nella vasca della capolista Brescia.

"Non abbiamo certo fatto la partita che volevamo – sottolinea il portiere Rocco Valle –. Pensavamo a una gara diversa, ma l’Onda Forte ha delle individualità molto importanti. Bisogna essere capaci di vincere anche quando le cose non vanno nel verso giusto e ci siamo riusciti. Continuiamo a guardare partita per partita".

Le altre gare: Olympic Roma-Brescia 11-21, Florentia-Ortigia 5-11, Savona-Vis Nova Roma 17-9, Pro Recco-Posillipo 11-8, Catania-Palermo 13-11, Trieste-Quinto.

La classifica: Pro Recco e Brescia 67; Savona 60; De Akker Bologna 40; Trieste e Vis Nova Roma 37; Posillipo Napoli 34; Ortigia Siracusa 29; Palermo 24; Quinto 23; Florentia 22; Olympic Roma 15; Catania 7; Onda Forte Roma 5.

Filippo Mazzoni