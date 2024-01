Pallanuoto A2: Battuta Lavagna dopo una prestazione di qualità. Rari implacabile, firma la decima. Di Gioia e Sordini protagonisti

R.N. FLORENTIA

17

LAVAGNA 90

12

R.N. FLORENTIA: G. Gioia, G. Generini, M. Stocco 2, C. Di Fulvio 1, T. De Mey 1, M. Calamai 1, D. Borghigiani, G. Cardoni, G. Chemeri 1, N. Benvenuti 2, S. Sordini 7, A. Di Fulvio 2, N. Cocca, C. Mancini. All. L. Minetti.

LAVAGNA 90: A. Gabutti, M. Biocanin 1, C. Vario, M. Pedroni 1, A. Casazza, P. Vario, T. Scollo 5, F. Pelliccia, F. Luce 2, C. Mangiante, E. Menicocci, L. Magistrini 2, P. Capelli, L. Pennafort 1. All. A. Martini.

Arbitri: Nicolosi - Zedda.

Parziali: 2-2, 5-4, 6-4, 4-2.

Note - Superiorità numerica: Florentia 4/10 + 4 rigori, Lavagna 7/13 + 2 rigori. Espulso per proteste Martini (All. Lavagna).

FIRENZE - La Rari Nantes Florentia prende altri tre punti e scappa. Il settebello biancorosso non conosce pause: battendo ieri a Bellariva il Lavagna 90 col punteggio di 17-12 ha allungato la striscia di vittorie, ora sono 10 su 10 dall’inizio del girone nord del campionato di A2. Quando manca una sola gara al giro di boa la squadra di Luca Minetti è saldamente in testa alla classifica con 30 punti, il miglior attacco e la miglior difesa, e la più diretta rivale per la promozione in A1, il Bogliasco, è sempre a -5 dalla vetta. Anche nella partita di ieri, pur contro una squadra agguerrita, la Rari ha primeggiato in tre dei quattro parziali.

Indisponibile il portiere titolare Massimiliano Cicali, di rientro dal prestito alla Deakker Bologna, la sua assenza è stata ben colmata dall’ennesima prova maiuscola del giovane Giuseppe Di Gioia - che ricordiamo grande protagonista della seconda parte di stagione dello scorso campionato – autore di alcuni interventi di pregio e di una parata sul rigore tirato da Casazza nel terzo tempo. Di contro, anche il portiere avversario Gabutti aveva bloccato un rigore di Benvenuti in avvio di partita.

Il top scorer è stato ancora una volta Sordini che guida la classifica dei marcatori biancorossi con 28 reti, davanti al compagno Carlo Di Fulvio con 18. Sabato prossimo a Padova l’ultima di andata sarà un testa-coda fra la Rari e Plebiscito, ultimo, ieri a segno per la prima volta contro il President Bologna.

f. m.