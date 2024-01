Pallanuoto A2 donne. La Rari Nantes domenica in acqua. Le giovani bolognesi iniziano da Padova

Squadra rinnovata e ambizioni rinnovate. Ultimi giorni di attesa, da domenica prende il via la A2 a cui partecipa la Rari Nantes. Squadra sempre più giovane e rinnovata per la storica società che ha la sua base allo Sterlino che parte con un organico ancor più rinnovato, dando spazio alle giocatrici nate nel settore giovanile. Formazione giovane, ma di prospettiva quella assemblata dal ds Rosa Gambardella e che punta a un campionato da protagonista, anche se le avversarie sono di assoluto valore. Domenica alle 14, Veronica Perna e compagne esordiranno in vasca a Padova con il Plebiscito. Inserita nel girone Nord, la formazione di Andrea Posterivo comincerà dalle venete, per poi fare il vernissage casalingo, il 20 gennaio, allo Sterlino con il Sori. Seguiranno la trasferta in casa dell’Orobica, il confronto interno con Brescia e quello di Milano. Dopo la sfida interna con Torino, il girone di andata della Rari Nantes si chiuderà il 25 febbraio a Parma. Dal 2 marzo il via al ritorno, con la prima fase che si concluderà il 21 aprile. Al termine della stagione regolare, sono in programma playoff a cui accenderanno le prime tre, prima in finale promozione, seconda e terza in semifinale incrociate con le avversarie dell’altro girone, e playout a cui parteciperanno 6 e 7 sempre incrociate con pari livelle del girone Sud. L’ottava dei due gironi retrocederà in serie B.

Il calendario della Rari Nantes: Padova-Rari Nantes (andata 14/1; ritorno 2/3); Rari-Sori (20/1, 10/3), Orobica-Rari (28/1, 16/3), Rari-Brescia (3/2, 24/3), Milano-Rari (11/2, 7/4), Rari-Torino (18/2, 14/4), Parma-Rari (25/2, 21/4).

Filippo Mazzoni