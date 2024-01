Pallanuoto a2 donne. La Rari Nantes fa subito il bis

RARI NANTES

RARI NANTES BOLOGNA: Galbani, Toselli 1, Perna 3, Gnassi, Mazzia 1, Totolici, Morselli 2, Lepore, Lelli, Redaelli, Marchetti 3, Toth 1, Guidoreni. All. Posterivo.

SORI POOL BEACH: Oberti, Gallettini 2, Zerbone 1, Barbieri, Bartoli, Capurro 1, C. Congiu, Puleo 1, Cocchiere, Perazzoli, Armenante, Deserti, Serra. All. B. Congiu.

Arbitro: Boccarusso.

Note: parziali 3-3, 2-1, 3-1, 3-0.

Buona anche la seconda. Dopo la vittoria a Padova, la Rari Nantes concede il bis e alla prima uscita casalinga battendo Sori. Partenza ad handicap con le liguri avanti 1-3, poi Perna e compagne hanno innescato le marce alte e hanno imposto il loro gioco chiudendo alla fine senza affanni. Un buon successo per le bolognesi che mettono in carniere altri tre punti e guardano alla partita con le bergamasche dell’Orobica con ottimismo. "Sono state brave le ragazze a rimanere in partita e a portarla a casa – conferma coach Andrea Posterivo – in avvio si è fatta sentire l’emozione per l’esordio davanti al nostro pubblico, ma devo dire che mi è piaciuta la reazione". Non va bene in A2 maschile alla President. La formazione di Furio Veronesi cade 16-8 nella vasca del Lavagna.