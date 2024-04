Pallanuoto a2 femminile: sfida da playoff. Rari Nantes, a Torino pareggio da secondo posto

AQUATICA

5

RARI NANTES BOLOGNA

5

AQUATICA : Vitale, Telypko 1, Catto 1, llacja, Mini, Crepaldi, D’Amico 3, Brusco, Fasolo, Cavallini, Liardo, C. Cappello, S. Cappelllo. All. Altamura.

RARI NANTES BOLOGNA: Galbani, Toselli 1, Perna 2, Garofalo, Mazzia, Totolici, Morselli, Lepore, Bertocchi, Redaelli 1, Marchetti 1, Toth, Guidoreni. All. Postetivo.

Arbitro: Visconti. Note: parziali 1-1, 3-2, 1-1, 0-1.

Al termine di una sfida tesa dal primo all’ultimo minuto, la Rari Nantes impatta a Torino e conquista, con un turno d’anticipo, il secondo posto in classifica. Nella piscina piemontese è una sfida da playoff. Prime fasi di studio, poi D’Amico porta avanti Torino. Risponde capitan Veronica Perna che impatta sull’1-1 e confeziona l’ 1-2. L’Aquatica ribalta ancora la situazione segnando con D’Amico, Catto e Telypko, ma la Rari accorcia con Toselli per il 4-3 con cui si va all’intervallo. Nella ripresa, Marchetti risponde ancora a D’Amico e a inizio ultimo quarto Redaelli realizza il definitivo 5-5. Non mancano le emozioni, ma non si segna più. Domenica Rari attesa dall’ultima sfida prima dei playoff, allo Sterlino con Parma.

Le gare: Milano-Padova 19-10, Parma-Orobica 12-13, Brescia-Sori 16-17.

La classifica: Orobica 37, Rari Nantes Bologna 32, Torino 26, Brescia 22, Parma 12, Sori e Milano 10, Padova 3.