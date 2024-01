Pallanuoto. Bene i maceratesi nella selezione regionale

La rappresentativa di pallanuoto maschile delle Marche ha fatto una bella figura al Trofeo delle Regioni, svoltosi nei giorni scorsi a Ostia sotto l’egida della Federazione italiana. Si è classificata infatti all’undicesimo posto su 19 squadre partecipanti, compresa Malta. Nelle file marchigiane c’erano anche Gabriele Sciapichetti del Blugallery Team di San Severino e Daniele Farinelli della Pallanuoto Tolentino. La formazione guidata dai tecnici Riccardo Pieroni e Lorenzo Ricciotti ha tenuto testa a squadre come il Veneto (pareggiando 5-5 nel girone di qualificazione) e ha disputato ottime prove, dando un segnale importante per il movimento pallanuotistico regionale. Certo, le big restano Lazio, Campania, Sicilia e Liguria, prime quattro classificate, ma dietro, insieme alle altre, ci sono pure le Marche che hanno vinto 7-6 contro il Friuli nell’ultimo confronto valido per l’undicesimo posto. Le Marche, peraltro, sono state premiate per il miglior cannoniere del torneo: Leonardo Palanca, autore di 25 reti, come il laziale Francesco Maffei. Gli altri atleti della spedizione, oltre a Sciapichetti e Farinelli, erano Mario Ambrosi, Sergio Leon Garbati, Leonardo Palanca, Cristian Scuderi, Carlo Sicuro e Leonardo Vichi (Vela Nuoto Ancona), Simone Ghiselli (Pol. P. Del Bruscolo), Gabriele Carbonetti, Tommaso Mengucci e Andrea Perugini (Osimo Pirates), Tommaso Magagnini (Team Marche Pallanuoto Moie), Riccardo Befacchia e Carlo Bacalini (Fermo Nuoto e Pallanuoto).

m. g.