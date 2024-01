Pallanuoto. Concentramento del Torneo Regionale Uisp Under 14. Appuntamento alle 14 nella piscina dell’Acquacalda

Oggi alle 14 la Pallanuoto Siena Uisp accoglierà il primo concentramento del Torneo Regionale Uisp Under 14 negli impianti della piscina comunale dell’Acquacalda. L’evento vedrà la partecipazione di sei squadre provenienti da diverse località toscane, unite alle nostre due rappresentative senesi, per un totale di circa 120 atleti, con un numeroso seguito di genitori e accompagnatori. Le squadre locali, Siena Nero e Siena Bianco, scenderanno in acqua tra le 14 e le 18. Il Siena Nero affronterà il team di Pontedera, mentre il Siena Bianco si scontrerà con Valdarno Pallanuoto, in un’entusiasmante giornata di competizione sportiva. Mister Matteo Ianniello per il Siena Bianco ha convocato il portiere Vittorio Coccia assieme a Niccolò Pianigiani, Gioele Panti, Lorenzo Di Salvatore, Costante Vasconetto, Pietro Bertolino, Lorenzo Corvaglia, Marco Romeo, Mattia Scarpelli (capitano), Francesco Puzone, Pietro Margiotta, Andrea Margiotta, Martino Carnesecchi, Lorenzo Corti e Leonardo Batazzi. Per il Siena Nero scenderanno in vasca il portiere Pietro Donzelli, Luca Cosco, Giovanni Damiani, Brieuc Lenne, Marco Putzu, Pietro Contigiani, Giulio Calvellini (capitano), Alessandro Manganelli, Gabriele Strano, Walter De Serio, Jacque Sabaly, Ettore Bossini, Riccardo Tempini, Cesare Maglioni e Leonardo Pieri. L’evento rappresenta un’opportunità straordinaria per la comunità senese di avvicinarsi al mondo della pallanuoto e di sostenere le giovani promesse locali. Con la partecipazione di squadre provenienti da tutta la Toscana, la giornata sarà un momento di aggregazione e confronto tra appassionati. La società mostrerà ai senesi la passione, l’impegno e il duro lavoro che atleti, allenatori, genitori e dirigenti dedicano a questa disciplina. La Pallanuoto Siena Uisp invita tutti gli amanti dello sport a vivere insieme una giornata di grandi emozioni.