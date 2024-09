Pallanuoto, Dalle Nogare: "Risultato frutto di anni di sacrifici». Rari Nantes, che colpo dei Ragazzi. Un quinto posto storico a Ostia

Storico quinto posto finale per la formazione Ragazzi della Rari Nantes Bologna. Al Festival di categoria di Ostia, i ragazzi allenati di Peter Cenni hanno dimostrato le loro eccellenti qualità centrando un obiettivo tanto storico, quando meritato. Un risultato straordinario, per tutto il movimento emiliano-romagnolo, ma che non è altro che la punta dell’iceberg di un movimento in continuo crescendo.

Solo quest’anno quella della categoria Ragazzi è la quarta fase finale raggiunta dalla Rari Nantes. Dopo Allieve e Ragazze al femminile, è arrivato infatti la finale dei Ragazzi, senza dimenticare per altro l’Under 16 giusto fino alle semifinali nazionali e l’Under 18 che ha partecipato al campionato Elite. Insomma in casa Rari Nantes al maschile e al femminile si lavora tanto e bene con il settore giovanile.

"Questo quinto posto è un risultato storico per la nostra compagine maschile, frutto di anni di duro lavoro e grossi sacrifici di tutti: società, allenatori e soprattutto giocatori e famiglie – sottolinea il vicepresidente Duccio Dalle Nogare –. Voglio ringraziare tutte queste figure; questo è un check point lungo il percorso, ora festeggiamo con i ragazzi e poi ricominciamo pronti a confermarci e migliorarci. Abbiamo tante giovanili sia maschili che femminili e vogliamo continuare a crescere".

In Rari Nantes i risultati confermano la crescita di una società che lavora e bene con il settore giovanile. A Ostia i ragazzi guidati da Peter Cenni e seguiti da Enzo Pariso hanno dimostrato qualità, ma anche grandissima forza di gruppo e spirito di abnegazione, il risultato in vasca non è altro che il duro lavoro fatto questi anni. "Sono stati cinque giorni impegnativi – conferma coach Cenni – iniziati con una sconfitta che ci ha fatto subito capire limiti ed errori su cui dovevamo lavorare. Sapevo che i ragazzi avevano la possibilità di giocarsela con tutte le squadre. L’amaro in bocca c’è per l’opportunità sfumata di poter giocare per un podio, ma torniamo a casa con la consapevolezza che il lavoro fatto con questo gruppo negli ultimi cinque anni è stato di ottimo livello e con la voglia di continuare a lavorare per crescere. Un ringraziamento particolare ai genitori che con il loro contributo e supporto hanno permesso ai ragazzi di compiere vari tornei e esperienze, essenziali vista la difficoltà di confronto in regione".

Ecco infine il nome dei protagonisti: Giulio Luca De Vincenti, Elia Takeuchi, Lucio Bigozzi, Filippo Gori, Francesco Lauro, Federico Masetti, Luca Gorini, Lorenzo Grimaldi, Lorenzo Rossi, Diego Stagni, Simone Genasi, Leonardo Comellini, Riccardo Zambelli.