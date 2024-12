Pallanuoto. Due su due. Settebello show a Verona

Due indizi costituiscono una prova. Due affermazioni in due turni dicono, invece, che il Nuoto Club Monza non poteva inaugurare in maniera migliore il campionato cadetto 2024-2025. Anche perché i “granchi“ non hanno dovuto soffrire fino all’ultimo respiro. Al settebello allenato da Stefano Ingegneri potrebbe essere eventualmente addossata solo la “colpa“ di una certa rilassatezza accusata nel finale di partita, ad affermazione praticamente acquisita. Agli atti, intanto, finisce il successo per 10 a 9 ottenuto in trasferta a Verona a spese della Plebiscito Padova. In archivio era già spedito il successo per 13 a 12 sull’Onda Blu Dalmine.

Un avvio niente male per una squadra che, nella scorsa annata, aveva acchiappato la permanenza in B solo ai playout. "In questa stagione - ammette il direttore tecnico Fabio Frison - puntiamo ai playoff". Un obiettivo che il Ncm aveva raggiunto due campionati fa. A dare fiducia alla truppa biancorossa, inoltre, è il diverso "peso" delle due vittorie: la prima ottenuta con una neopromossa, l’altra al domicilio di una neoretrocessa dalla Serie A2. Per l’attacco dei “granchi“, comunque, non c’è alcuna differenza. La conferma viene anche dal fatto che Alberto Mazza e i fratelli Davide e Andrea Celli hanno già ripreso a segnare con regolarità: cinque reti a testa. La squadra, complessivamente, ne ha segnate 23. Questa intraprendenza offensiva, ovviamente, andrà confermata dopo la sosta natalizia. Il Ncm tornerà in vasca sabato 11 gennaio, per il sentito confronto con la Pallanuoto Bergamo (ore 16, Centro natatorio Pia Grande). La squadra biancorossa divide il primato nel Girone 2 con Pallanuoto Vicenza e Aquatica Torino.

Gianni Gresio