Pallanuoto. Granchi avvelenati: "Bisogna vincere»

Il veleno è tutta nella “coda“ della partita. Anche questa volta. Chiedere al Nuoto Club Monza, già beffato nel finale della sfida con il Cus Geas Milano, per saperne qualcosa di più pure sui minuti conclusivi del confronto esterno con i Rangers Vicenza. Che, piazzando il colpo del sorpasso a 60 secondi dalla fine, fissano il punteggio sul 9 a e 8 e si portano via tre punti pesanti come un blocco di granito nella rincorsa ai playoff. "Se solo fossimo riusciti a pareggiare questi due incontri - ammette il vice allenatore monzese Fabio Frison -, ora saremmo qui a commentare una classifica ben diversa. In pratica, sono state due partite simili". I “granchi“, nella scorsa stagione piazzatisi al secondo posto alla fine della stagione regolare, per agganciare perlomeno uno dei primi quattro posti playoff, devono dunque ripartire subito a passo di carica.

A cominciare dal confronto casalingo di domani sera ( ore 19.30, Centro Natatorio Pia Grande) con la Pallanuoto Bergamo, avversario che in questi anni incrocia puntualmente la rotta del settebello biancorosso. A quest’ultimo, scivolato in quinta posizione a quattro punti dal Cus Geas Milano, serve una prova di sostanza e d’orgoglio. Un progetto che, inevitabilmente, non troverà d’accordo la formazione bergamasca. "Quella con Bergamo - aggiunge Frsion - è una partita da vincere".