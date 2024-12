Pallanuoto, il bilancio dell’annata. La De Akker continua a crescere. E la Rari è sulla stessa strada

E’ stato un anno da incorniciare, o quasi, per la pallanuoto bolognese. La vittoria con l’Onda Forte Roma nell’ultimo turno del 2024 di A1 maschile ha permesso alla De Akker di continuare la scalata affiancando la Vis Nova Roma in quarta posizione, alle spalle delle grandi Recco, Savona e Brescia, e davanti a Trieste, Posillipo, Ortigia e Palermo, squadre di qualità e dal grande potenziale.

I risultati della De Akker sono la conferma dell’ottimo lavoro svolto in fase di assemblaggio dal ds Arnaldo Deserti e di quello sul piano vasca di coach Federico Mistrangelo. Cocchi e compagni non sono più una sorpresa, ma una bella realtà.

Quest’anno la voglia di ripetersi era tanta, e la squadra dopo un difficile avvio di stagione (0-3) ha iniziato a ingranare le marce alte infilando 6 vittorie nelle ultime 8 sfide e risalendo la classifica.

Adesso Per rivedere in vasca la De Akker si dovrà attende l’11 gennaio, quando la formazione di Mistrangelo sarà di scena alla piscina Longo per ospitare il Recco.

Un 2024 superlativo anche in casa Rari Nantes, in questo caso sia in campo maschile che femminile. Iniziamo da chi, il settore maschile, è già sceso in vasca nelle prime sfide della stagione 2024-25. Dopo la splendida cavalcata della passata stagione, con la promozione in serie B conquistata con grandissimo merito, i ragazzi di Antonio Viola, si stanno facendo onore nel nuovo campionato. Il mese di dicembre li ha visti scendere in vasca per 2 sfide. All’esordio è arrivata la vittoria interna con Padova, 6-4, mentre nella seconda sfida è arriva l’amara sconfitta di Bergamo con i biancoblù rimontanti nell’ultimo quarto e superati ad una manciata di secondi dalla fine quando almeno il pareggio, che sarebbe fin troppo stretto, sembrava raggiunto.

Dall’ 11 gennaio, sfida con Verona, si riprende il cammino di una squadra giovane e destinata a crescere.

Rimanendo sempre in ambito Rari Nantes, dal 19 gennaio, subito con derbissimo con Parma, partirà il campionato di serie A2 femminile.

Per la rinnovata formazione diretta da Andrea Posterivo sta per iniziare un 2025 che sarà sulla falsariga del 2024, puntando a una posizione da playoff e continuando a lavorare tanto, tantissimo, con le giovani del vivaio, ma togliendosi, già come lo scorso anno, tante soddisfazioni a conferma di come il lavoro alla fine paghi sempre.

Sotto questo aspetto altra ottima notizia per la pallanuoto bolognese arriva proprio fronte Rari Nantes che sia in campo maschile che femminile ha piazzato tante squadre giovanili alle finali nazionali delle varie categorie, facendosi onore e dimostrando come sotto le Due Torri il movimento pallanuotistico sia in netto crescendo e il lavoro svolto sia di qualità. Non c’è rosa senza spina, e la spina del 2024 della pallanuoto cittadina è la President costretta a rinunciare alla serie A2 maschile.

