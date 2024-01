Pallanuoto: il Settebello alla finalina con la Grecia. In vasca per Parigi

La finalissima è svanita, al termine di un incontro comunque equilibratissimo e combattuto. Ma è proprio adesso che bisogna serrare i ranghi: una vittoria contro la Grecia nella "finalina" garantirebbe la medaglia di bronzo e (soprattutto) la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi. Ecco perché Chiara Tabani, Giuditta Galardi, Sara Cordovani e tutte le compagne del Setterosa non potranno abbassare la guardia proprio ora: alle 19 odierne sfideranno le rivali greche nella finale per il terzo e quarto posto, che sarà decisiva. L’Italia vi arriva dopo la battuta d’arresto per mano dei Paesi Bassi, con le padrone di casa che si sono imposte per 7-6 nel corso della partita valida come semifinale per gli Europei di pallanuoto svoltasi due giorni fa. Una partita che ha visto protagoniste Tabani e Galardi, mentre Cordovani si è accomodata in tribuna. Le olandesi hanno però sfruttato al meglio il supporto del pubblico e sono riuscite praticamente sin dall’inizio ad andare in vantaggio, per quanto le italiane siano sempre rimaste in partita. E’ forse mancata un po’ di fortuna, considerando che anche Chiara ha sfiorato il gol in un momento in cui un’eventuale marcatura avrebbe potuto propiziare poi il controsorpasso. Poco male, ad ogni modo: negli ultimi due anni, le due giocatrici pratesi hanno agguantato altrettante medaglie di bronzo ai Mondiali di Fukuoka (la scorsa estate) e agli Europei di Spalato, ormai due anni fa. Vincendo stasera, centrerebbero quindi il tris, a riprova di una competitività ad altissimi livelli ormai tornata ad essere una costante. Ma soprattutto, si garantirebbero il pass per i Giochi: delle tre pallanuotiste pratesi, solo Tabani ha avuto modo di disputare un’Olimpiade, tornando peraltro da Rio 2016 con una medaglia d’argento. Il gruppo non riuscì infatti a qualificarsi per Tokyo, tre anni fa. Un motivo in più per dare il 110%.

G.F.