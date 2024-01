Pallanuoto, in vasca alla ’Longo’ alle 17,45. In palio punti pesanti per la salvezza. President, gara chiave con Carrara

Fondamentale sfida salvezza per la President Bologna che, questo pomeriggio alle 17.45, alla piscina Carmen Longo nel complesso dello stadio Dall’Ara, scende in vasca per affrontare Marina di Carrara. La formazione di Furio Veronesi ha la ghiotta occasione di incamerare tre punti che valgono tanto nella corsa salvezza che li vede attualmente invischiati in penultima posizione. Vincere quest’oggi vorrebbe dire infatti scavalcare proprio i toscani e staccare in maniera netta anche il fanalino di coda Plebiscito Padova, ancora al palo. Nessun problema di formazione per la President che si presenta al confronto con tutti i propri effetti a disposizione e convinta di poter sfruttare il fattore campo. Direzione di gara affidata alla coppia Savino-Rogondino.

Le altre gare: Sori-Chiavari, Brescia-Arenzano, Torino-Como, Florentia-Bogliasco, Plebiscito Padova-Lavagna.

La classifica: Bogliasco e Florentia 21, Torino, Chiavari e Brescia 13, Como 12, Arenzano 8, Lavagna 7, Sori 5, Marina di Carrara 4, President Bologna 2, Plebiscito Padova 0.

Filippo Mazzoni