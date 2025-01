Pallanuoto: la formazione nella quale militano molti ferraresi, si è misurata con San Pietro in Casale nel campionato Uisp. Una vittoria e un ko per il team di Occhiobello

Un match a testa per Occhiobello e San Pietro in Casale, nel doppio derby che a distanza di una settimana ha visto incrociarsi le calottine nella piscina bolognese, dando spettacolo. Scherzi del calendario Uisp, allievi regionali Emilia-Romagna.

Nel primo dei due incontri, gli under 15 della Dream Sporteam di Occhiobello, in cui militano diversi ferraresi, hanno piegato con merito in trasferta per 19-12 la Nuova Sportiva San Pietro in Casale (3-4, 0-5, 2-7, 7-3) dopo un avvio zoppo: 3 a zero sotto in pochi minuti, ribaltato grazie a una irresistibile infilata di 11 gol contro nessuno subito, tra secondo tempo e metà del terzo. L’Ottobello” ha quindi rifiatato fino al perentorio risultato finale. Di spicco la prestazione di Daniel Strano, autoritario sia in difesa che in attacco che in cabina di regia. La rivincita sabato 18 gennaio.

Questa volta in acqua, sempre a San Pietro in Casale, c’erano gli Under 17. I “dreamers” erano sopra di 2 gol al terzo tempo, ma a prevalere sono stati i caparbi bolognesi, di corto muso,10-9 (2-3, 2-2, 2-3, 4-1), non senza rammarico dei veneti autori di una convincente prestazione, a partire dalla difesa con Ambrosini, il portiere, tra i migliori (11 parate, + 50% di salvataggi). Partita fisica, risolta dal rigore di Girolimetto a 18 secondi dalla sirena.

Il mister dei rivieraschi del Po, Alessandro Lombardi, che non ci sta mai a perdere, sottolinea la prova del collettivo e qualche errore costato caro: "Atteggiamento giusto, lo spirito combattivo mi è piaciuto. Purtroppo non siamo riusciti a chiuderla per errori nostri, ma siamo sulla strada giusta nella costruzione di un gioco di squadra. Dei singoli non amo parlare, tuttavia è un momento exploit per Scabbia e Strano, è giusto dirlo".

Il suo omologo, Michele Bonzagni, elogia il carattere dei suoi: "Era la partita che volevo vedere, punto a punto, con il solito nostro problema iniziale. Siamo dei diesel. Uno dei miei che mi è piaciuto su tutti? Jacopo Baldoni, capace anche sotto pressione di gestire le situazioni di gioco".