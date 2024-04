Pallanuoto. Monza contro Novara. Vietato sbagliare

C’era una volta il Nuoto Club Monza capace di cambiare prepotentemente marcia nel quarto tempo. C’era, appunto, perché in questa stagione il settebello biancorosso nella coda della partita finisce con lo smarrirsi, perdendo spesso concentrazione e partita. Un “difettuccio“ non da poco, scontato pure nella sfida persa, onorevolmente, per 9 a 8 con la capolista Piacenza. "Perdere di misura con Piacenza – ammette il vice allenatore Fabio Frison – ci può anche stare". Sabato con il Waterpolo Novara (ore 15, Centro Natatorio Pia Grande), in ogni caso, non saranno ammesse giustificazioni. La compagine piemontese, immobile a quota 0, schiacciata dal peso di 14 sconfitte in altrettante giornate, è una neopromossa che si è ritrovata in un campionato troppo superiore alle proprie forze. La classifica parla chiaro. La graduatoria del Girone 1 dice anche che Monza, malgrado lo stop con la prima della classe, è comunque rimasta al quart’ultimo posto. Bergamo, battuta in casa dalla Bentegodi Verona, non è riuscita a scavalcare il Ncm e a consegnare ai “granchi“ la terz’ultima posizione, cioè la scomoda poltrona che vale i playout.

Un ottimo motivo per affrontare Novara senza presunzione, ma con la consapevolezza di avere a disposizione un’occasione irripetibile per tornare a vincere dopo tre battute d’arresto consecutive. Tenendo pure presente che la compagine allenata da Stefano Ingegneri, in questo torneo non è ancora riuscita ad archiviare un quarto tempo in maniera vittoriosa. Anche Novara, nell’incontro d’andata, si impose nell’ultima frazione di gioco per 4 a 2, dopo aver perso le tre precedenti. Monza vinse comunque 13 a 9.

Gianni Gresio