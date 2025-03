Pallanuoto serie A1 - A Bellariva alle ore 15. La Rari aspetta Ortigia. Caccia a punti salvezza

Turno infrasettimanale per la quartultima giornata della regular season della serie A. Dopo la vittoria esterna di sabato scorso per 8-12 con il Telimar Palermo la Rari Nantes Florentia scende in vasca oggi alle 15 alla Nannini di Bellariva contro l’Ortigia Siracusa: un’altra sfida importante per questo finale di campionato. La squadra biancorossa è attualmente undicesima con 22 punti mentre i siciliani sono ottavi a + 4; in caso di vittoria, pertanto, i gigliati si avvicinerebbero a quell’ottavo posto che significa la salvezza diretta. Le squadre che si piazzeranno dal nono al tredicesimo posto, invece, dovranno affrontare i play out che determineranno la seconda retrocessione altre a quella – anch’essa diretta – del fanalino di coda: posizione, questa, per la quale, irrimediabilmente attardate, sono rimaste in ballo solo Onda Forte Roma con 5 punti e Nuoto Catania con 4.

Obiettivo d’obbligo del sette biancorosso di Luca Minetti è pertanto quello di vincere sfruttando anche il sostegno del tifo che si preannuncia particolarmente acceso. L’impegno però non sarà agevole anche perché l’Ortigia punterà anch’essa ai tre punti, non solo per consolidare l’ottavo posto ma anche per mantenere le distanze dal Telimar e dal Genova Quinto che inseguono a due e tre lunghezze. All’andata la Rari fu sconfitta (16-7) ma da allora a oggi è molto cresciuta, anche in termini di esperienza. Nelle file dei siciliani, reduci dalla vittoria con l’Olympic Roma, vedremo in vasca due grandi ex: il portiere Stefano Tempesti, 45 anni, argento olimpico a Londra 2012, oltre a un oro e un argento iridato, che con la calottina biancorossa giocò dal 1994 al 2003 (vincendo nel 2001 la Coppa delle Coppe) prima di passare al Pro Recco e nel 2019 all’Ortigia con la quale si è piazzato terzo in campionato due stagioni fa; e il ventiduenne mancino Alessandro Carnesecchi che nel 2022 lasciò la Rari dopo quattordici stagioni coronate da tante soddisfazioni, prima a livello giovanile e poi in A1 e A2, bagnate da una medaglia di bronzo con la Nazionale under 17 e una convocazioni in Nazionale maggiore.

Franco Morabito