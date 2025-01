PallanuoTO serie b femminile. Sellaroli alla guida della squadra femminile

Arriva la notizia tanto attesa: il Lerici Sport torna in serie B femminile, campionato messo in stand-by nel dicembre 2023 dalla società rossoblù, con le giovanissime associate al Sori. Una lunga tradizione che si era interrotta e ora riparte grazie all’impegno di Andrea Sellaroli, coach della prima squadra maschile, che siederà anche sulla panchina in rosa del club e a Marta Pellegri, sua vice e allenatrice delle giovanili fino all’under 14. "Siamo entusiasti dell’iscrizione della nostra femminile, giovani e giovanissime atlete che sapranno dire la loro. Diverse giocatrici l’anno scorso hanno disputato il campionato ‘fuori casa’ un’esperienza che le ha forgiate ancora di più" sottolinea il presidente Alessandro Sammartano in attesa della definizione della rosa e dell’inizio campionato.

Il Lerici ha iniziato l’avventura al femminile nel 1994, partendo dalla C e arrivando in soli 5 anni ai play-off scudetto in serie A, con Andrea Sellaroli come allenatore. "Dopo 30 anni vogliamo ripartire con le nostre giovani e chiunque abbia il desiderio di far rinascere il movimento femminile – dice – abbiamo il numero adeguato di giocatrici per essere un punto di riferimento".

Chiara Tenca