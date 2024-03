Pallanuoto Serie B. I Granchi aspettano Verona. Servono tre punti disperatamente

Questi tre punti servono per spezzare un digiuno quasi totale e per tornare a inseguire la qualificazione playoff. Un obiettivo diventato più complicato per il Nuoto Club Monza, capace di raccogliere un solo punto nelle ultime tre giornate. Diventa indispensabile, dunque, un immediato cambio di passo per agguantare perlomeno la quarta piazza, distante 4 lunghezze. La riscossa dovrà partire domani, nel confronto casalingo con la Fondazione Bentegodi Verona (ore 20, Centro Natatorio Pia Grande). Un ostacolo abbordabile, guardando la classifica: il settebello veneto è penultimo con cinque punti. Ma all’andata la formazione scaligera riuscì comunque a pareggiare con i “granchi“. Un risultato che innesca ancora qualche recriminazione nell’ambiente biancorosso. Rimpianti che si sommano a quelli legati al risultato dell’ultimo turno, concluso con la sconfitta per 12 a 11 con il Cus Geas Milano. I “cugini“, sconfitti all’andata per 10 a 7, nella prima di ritorno si sono presi la rivincita. Perché se il Ncm avesse vinto il derby disputato in trasferta (ma solo formalmente, anche il Cus Geas Milano ha casa nell’impianto di via Murri), avrebbe superato in classifica i rivali milanesi e si sarebbe appropriato in solitudine del quarto posto, l’ultimo utile per agganciare i playoff. Il sofferto successo, invece, ha permesso al Cus Geas di aumentare il vantaggio.

Per i “granchi“, insomma, i margini di manovra si sono drasticamente ristretti. "Contro il Verona - ammette il giocatore Carlo Orsenigo, autore di un gol nella partita con il Cus Geas - non abbiamo alternative: dovremo vincere per forza. Ma niente è compromesso, avremo altre opportunità: questa sarà la seconda partita del girone di ritorno. Certo, resta l’amarezza per la sconfitta nel derby: siamo partiti male e abbiamo commesso troppi errori in difesa. Ci siamo adattati al loro ritmo e non abbiamo gestito la superiorità numerica".