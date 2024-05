Pallanuoto Serie B. I “granchi“ tornano forti e piazzano il colpo di coda. Ora a Firenze si può conquistare la salvezza

Torna in azione, nell’occasione più importante, il Nuoto Club Monza della scorsa stagione, capace di approdare ai playoff e di sfiorare la promozione in A2. I “granchi“ edizione 2024, sprofondati inaspettatamente nei playout dopo un girone di ritorno disastroso, ritrovano l’antica grinta e piazzano il colpo di coda a spese della Libertas Rari Nantes Perugia, piegata per 14 a 8 nel primo atto dei playout. Ora, per continuare a navigare in serie B, il Ncm deve superare il settebello umbro anche in gara-due, in programma sabato alle 17.30 nella piscina Nannini di Firenze. L’eventuale bella è in calendario sabato 1° giugno al Centro Natatorio Pia Grande di via Murri. Monza, in ogni caso, ha intanto dimostrato di aver ritrovato nei momenti cruciali l’indispensabile “freddezza“, troppe volte mancata nei momenti cruciali della stagione.

"Qualche timore - ammette il direttore sportivo Matteo Dilernia - c’è stato solo quando Perugia è riuscita a rimontare, passando da 3 a 0 a 3 a 3. Ma la squadra ha reagito bene, in quel momento è mancata solo un po’ di convinzione. Ora a Firenze ci attende una partita a sé stante, dopo una lunga trasferta. Ma la fiducia c’è. E poi vogliamo evitare di tornare a Monza per disputare gara-tre". "L’avvio dei playout - riconosce il giocatore Carlo Orsenigo - è stato positivo. Ora dobbiamo cercare di chiudere il conto in due partite. Ritengo che i presupposti ci siano. Non solo perché abbiamo vinto, ma soprattutto per il modo in cui abbiamo vinto".

Gianni Gresio