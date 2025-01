PALLANUOTO SERIE B. Lerici-Marina di Carrara big-match alla ’Mori’

Sfida fra titani nella quinta giornata del campionato di serie B maschile, la capolista Lerici Sport, a punteggio pieno a 12 lunghezze, ospiterà il Marina di Carrara, secondo a tre punti in meno a pari merito con l’Aragno. Sarà la partita degli ex, contro una formazione quotatissima.

"Carrara sarà la sorpresa del campionato – dice coach Sellaroli – ha giocatori di esperienza mixati a tanti giovani promettenti del Lavagna, e un portiere forte come Sammarco".

Alla vigilia, oltre all’interrogativo sulle condizioni di Barrile, infortunatosi contro la Locatelli, c’è rammarico per l’assenza annunciata di Iaci, squalificato dopo un rosso per trattenuta reiterata durante la sfida contro il Novara.

"Sono molto amareggiato per questo inizio di campionato, ogni partita subiamo decisioni arbitrali che non mi trovano d’accordo e ci privano dei giocatori importanti. Questa settimana è arrivata un’inattesa squalifica. Io ho i filmati che non mostrano qualcosa che giustifichi tali decisioni, ma non servono a nulla".

Il via alle 15 alla ’Mori’ di Spezia.

Chiara Tenca