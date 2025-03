Pallanuoto Serie B. Lerici Sport passa di misura. Con Firenze un match da brividi

LERICI10FIRENZE9(4-2, 2-3, 1-4, 3-0)

LERICI SPORT: Cavo, Avvenente, Iaci, Telara, Casazza, Barrile, Virdis, Casagrande, Italiani, Gatti, Menicocci, Ottazzi, Torracca, Torquati. All. Sellaroli.

DREAM SPORT FIRENZE: Moccia, Taverna, Fredducci, Borghigiani, Tavarna, Pellegrini, Turchini, Signorini, Chellini, Partescano, Zampini, Martorana. Benucci.

Arbitro: Alberto Natale

Marcatori: Iaci 2, Casazza 4, Barrile 3, Gatti 1 (L); Taverna 1, Turchini 1, Chellini 2, Partescano 2, Zampini 3 (F).

LA SPEZIA – Una vittoria di misura (10-9) con cui il Lerici Sport mette il sigillo su un incontro altalenante e vietato ai deboli di cuore: tre punti fondamentali, nel primo dei due scontri diretti contro le dirette pretendenti alla testa della classifica – il secondo sarà sabato prossimo contro il Locatelli – ai danni del Dream Sport Firenze, che scivola il terzo posto a 22 lunghezze, contro le 29 dei Coccodrilli. Un match a strappi, con i padroni di casa che restano saldamente in testa al girone 1 di serie B, bravi a portarsi subito avanti con un gap significativo (4-1, +3) e gli ospiti che inseguono arrivando ad impattare prima (5-5) e superare poi gli avversari (6-8) e il nuovo pari sul 9-9 di marca rossoblù quando mancano 3’42’’ alla sirena. Poi il colpo di scena che vale l’incontro, raccontato da coach Sellaroli. "Come previsto partita molto combattuta, la Dream Sport voleva tornare a -1 da noi in classifica: a fine terzo tempo, era riuscita a portarsi in vantaggio di 2 gol con il nostro portiere Cavo espulso dopo che avevamo sprecato tre superiorità numeriche. Invece abbiamo avuto una grande reazione, e Torracca si è fatto trovare pronto tra i pali. A 4 minuti dalla fine avevamo trovato il pareggio. Nell’ultima azione della squadra ospite, abbiamo recuperato bene il pallone ed abbiamo gestito il gioco perché a 20’’ dalla fine, il pareggio 9-9 ci sarebbe bastato. Ma a 3’’ dalla fine, Casazza ci regala 3 punti preziosissimi con un gol dalla distanza che premia una partita attenta, grintosa e giocata da squadra".

Chiara Tenca