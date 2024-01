Pallanuoto Serie B. Lerici Sport insegue il primo acuto casalingo

A caccia della prima vittoria casalinga stagionale: riprende, dopo una pausa natalizia di quasi un mese, il campionato di serie B maschile di pallanuoto e il Lerici Sport fa quadrato in vista della quarta di andata. Ospite dei Coccodrilli sarà il San Giorgio Wp, fanalino di coda del girone 2 insieme a Pn Tolentino, ancora a quota zero. Dopo la sconfitta incassata nell’esordio interno dall’Aragno, capitan Virdis e compagni (quarti insieme ad Osimo) torneranno davanti al pubblico di casa ce la metteranno tutta per incassare i tre punti sul campo amico della ’Mori’: gara al via alle 15 nell’impianto spezzino, con la direzione dell’arbitro Ioannou. Coach Andrea Sellaroli (nella foto) potrà contare sulla squadra al completo contro i genovesi, anche se la preparazione non si è svolta nelle condizioni migliori. "La squadra si è allenata poco insieme per colpa delle influenze che hanno colpito tutti, ma non voglio scusanti: abbiamo l’obbligo di portare a casa i tre punti".

C.T.