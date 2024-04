PALLANUOTO SERIE C, AMARA TRASFERTA IN CASA DEL FANALINO DI CODA COLLE VAL D’ELSA. Portiere colpito da malore, il sostituto non c’è: Marina Militare travolta da 18 gol La Marina Militare subisce una sconfitta amara contro Colle Val d’Elsa, perdendo tre punti preziosi a causa dell'assenza del portiere. La squadra, già in difficoltà, cede contro il fanalino di coda. La speranza è nel ritorno dei giocatori chiave per le prossime partite.