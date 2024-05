Pallanuoto serie c: decisiva la sconfitta interna con lodi. Amarezza Reggiana: niente playoff

Beffa sul filo di lana per la Reggiana (43). La sconfitta interna rimediata nell’ultima giornata di Serie C contro lo Sporting Lodi (43) costa l’aggancio dei lombardi al secondo posto e, visto lo svantaggio negli scontri diretti, gli uomini di Franceschetti falliscono in tal modo l’approdo ai playoff. Il risultato del match di via Melato, 10-8 in favore dei lombardi, parla di una sfida equilibrata e giocata senza esclusioni di colpi, vista l’importanza della posta in palio, con i padroni di casa avanti anche di 2 reti nel terzo periodo, prima della rimonta avversaria: inutili le triplette di Roldan Garcia e Bussei, mentre a completare lo score sono Curti e Montante. La Reggiana, al di là del risultato dell’ultima sfida, ha la colpa di aver rallentato nel finale dopo aver chiuso imbattuta e in testa il girone d’andata: 3 sconfitte nelle ultime 5 partite, con l’inattesa battuta d’arresto di Cremona seguita dallo stop con una Mestrina che poi ha vinto il girone, e il kappao conclusivo, hanno purtroppo pesato come macigni nella rincorsa verso gli spareggi.