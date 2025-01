Pallanuoto serie c. La Reggiana cerca riscatto col Ravenna

Secondo impegno interno consecutivo per una Reggiana (0) a caccia di riscatto. Alla piscina "Ferretti Ferrari" di via Melato, alle 18,30, i granata ricevono Ravenna nella seconda giornata di Serie C e vogliono dimenticare le incertezze dell’esordio, dove hanno perso 9-5 con la Persicetana. Al loro cospetto ci sono i romagnoli, anch’essi ancora fermi al palo, dopo che 7 giorni fa è arrivato uno stop casalingo per mano dei toscani di Pontassieve, capaci di violare le acque della piscina Gambi col punteggio di 12-9.

Rispetto al turno scorso, la Reggiana dovrà essere brava a concretizzare maggiormente le occasioni avute, oltre a mostrare passi avanti in termini di rodaggio, cercando di limitare l’inevitabile gap di esperienza dovuto ad un organico giovane, che rispetto alla passata stagione ha avuto parecchi cambiamenti. Anche perché febbraio sarà poi aperto dal derby esterno con Parma, la gara più sentita della stagione, e arrivarci con una vittoria alle spalle sarebbe tutt’altro che disprezzabile dal punto di vista del morale.