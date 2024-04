PALLANUOTO SERIE C. Marina Militare, insidia ’vasca piccola’

Seconda di ritorno in serie C a caccia della vittoria per la Marina Militare di coach Carlo Foti: il team dei giovanissimi con le stellette, che ha iniziato positivamente la seconda fase della regular season portando a casa i tre punti contro il Gryphus Perugia, è pronto per tornare in campo contro il fanalino di coda Olimpia Colle Val d’Elsa. "Le difficoltà di questa trasferta che inizierà in orario tardo – ore 19 - sarà principalmente nella vasca molto piccola, di 25 metri – spiega l’allenatore - e anche se il loro tasso tecnico è basso, in una piscina del genere si fa fatica a giocare. Noi, ci siamo preparati bene e siamo pronti". Foti dovrà fare a meno, per il match in programma nella città toscana, ancora di Alessio Conselmo, fuori per infortunio e del centro Pardini. "Per il resto – chiude – saremo al completo e andremo a caccia di punti preziosi". All’andata, la Marina Militare si è imposta per 12 reti a 6.

Chiara Tenca