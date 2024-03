Pallanuoto serie C maschile. Marina Militare torna a vincere. Biancardi trascinatore con 6 gol

Si spezza, finalmente, la striscia negativa che da tre giornate consecutive pesava sulle sorti della Marina Militare nel campionato di serie C maschile di pallanuoto. I ragazzi con le stellette, dopo un avvio stentato, riescono a riagguantare il granitico avversario e a tornare alla vittoria contro l’Andrea Doria, battuto per 11 reti a 9. Show di Biancardi, autore di 6 gol.

"Partita iniziata non benissimo – commenta coach Carlo Foti nel post gara – la loro fisicità e la loro esperienza li ha portati sul 3 a 0, poi piano piano siamo stati bravi a tenere duro e rispondere con l’intensità e la tattica, recupreando già due gol nella prima frazione e andando poi in vantaggio nella seconda. Questo è un gruppo molto giovane per questa categoria, ma abbiamo dimostrato che con il duro lavoro e la qualità si può far bene con chiunque. Adesso testa a sabato prossimo sempre alla Mori contro il Prato, un’altra battaglia che ci servirà per crescere ulteriormente".

Sarà una sfida certamente alla portata per il team di coach Foti, in programma nel campo amico della "Mori" della Spezia con inizio alle ore 17.45.

Marina Militare 11

Andrea Doria 9

Marina Militare: Belluomini, Di Caro, Franzoni 1, Conselmo A., Pardini 3, Conselmo M., Bertucci, Barcellone 1, Pelliccia, Biancardi 6, Sartori N. Sartori D. 1, Lazzero. Allenatore: Carlo Foti. Parziali: 2-3, 3-1, 3-3, 3-2.

Gli altri risultati del girone toscano di serie C: Torre Np Pontassieve-Dream Sport 5-20, Gryphus Perugia – Certaldo Nuoto 10-15, Firenze Pn – Azzurra N. Prato 13-12. Riposa: Pol. Olimpia C.V. Elsa.

Classifica: Dream Sport 24, Firenze Pn 18, Certaldo Nuoto 15, Andrea Doria e Marina Militare 12, Azzurra N. Prato 9, Gryphus Perugia e Torre Np Pontassieve 3, Pol. Olimpia C.V. Elsa 0.

Chiara Tenca