Pallanuoto serie c. Ravenna sconfitta, ma a testa alta, contro l’esperta. Penta Modena

La Ravenna Pallanuoto perde a testa alta (8-7) in casa dell’esperta Penta Modena. La partita è stata molto combattuta e si è decisa soltanto nell’ultimo quarto. Ravenna paga alcuni errori in contropiede, mentre i padroni di casa segnano due reti in pochi minuti, mostrando maggiore cinismo. Baroncelli a tre minuti dalla fine riapre la partita, ma i giallorossi non riescono a pareggiare l’incontro, nonostante una fase finale molto concitata, con alcune espulsioni che non sono state gestite nel migliore dei modi. "Abbiamo preparato la gara con attenzione e siamo riusciti ad andare in campo con lo spirito giusto – spiega coach Vladimir Cukic -. Rispetto alla partita di andata, la squadra è cresciuta molto sia dal punto di vista del gioco sviluppato che, soprattutto, da quello fisico. siamo riusciti a metterli in difficoltà, ma purtroppo non abbiamo raccolto quanto costruito, anche a causa di qualche errore di troppo nell’ultimo passaggio e in fase conclusiva".

Tabellino Ravenna: Natalino, Cimatti, Amore, Merlo (2), Giulianini (1), Baroncelli (1), Bandini, Valentini (1), Ciccone (2), Ponti, Siboni, Agatensi, Dall’Alpi. All.: Cukic. Sabato i giallorossi riceveranno il Blu Gallery di San Severino Marche, con fischio di inizio alla piscina "Gambi" di Ravenna alle ore 18.30.