PALLANUOTO SERIE. Marina Militare sfida l’ultima in classifica

Trasferta genovese per la Marina Militare, che oggi pomeriggio alle 15 sarà impegnata nella gara alla piscina Lago Figoi di Genova contro il fanalino di coda Cn Sestri (formazione ancora a 0 punti insieme a Varese, Bocconi e Dynamic Sport) appuntamento a cui arriva reduce dalla battuta di arresto contro l’Andrea Doria di sabato scorso e tre punti in attivo. Vigilia di emergenza per coach Carlo Foti, che avrà una rosa rimaneggiata a causa delle insidisposizioni. "Purtroppo – sottolinea – mancherà ancora Bertagna, ma anche Franzoni, Sisti, Biancardi e Conselmo, alcuni dei quali febbricitanti. Assenze importanti, ma questo non toglie niente al fatto che andremo lì decisi, per dare un’impronta alla partita a differenza di quanto accaduto nell’ultimo turno. Abbiamo lavorato sulla testa e venerdì ultima rifinitura alla Mori, prima di esser pronti per l’incontro. È un momento di difficoltà, ma dobbiamo uscirne fuori".

Chiara Tenca