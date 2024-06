Pallanuoto. Siena batte Lucca e conquista l’accesso ai play-off. Il tecnico Mancini esulta: "E’ un risultato incredibile»

La prima squadra della Pallanuoto Siena Uisp, battendo il Lucca 14-13 (parziali 4-3, 4-4, 1-3, 4-4) ha conquistato gli ultimi tre punti del campionato, quelli che hanno garantito ai bianconeri l’accesso ai play-off del 16 giugno. È stata una partita combattuta fin dai primi istanti, con il Siena che è riuscito a rimontare all’ultimo tuffo segnando il gol vittoria a soli 7 decimi dal fischio della sirena. "Sono contento della prestazione, i tre punti ci permettono di andare ai playoff" ha dichiarato il dirigente Lorenzo Santi.

"Un risultato incredibile che accogliamo con piacere – ha commentato mister Mancini –, ci abbiamo creduto fino alla fine. Ora andiamo ai play-off da ultimi del tabellone, non abbiamo niente da perdere ma vogliamo fare ancora tanta strada". Vittoria anche per l’U16 (nella foto) che ha battuto il Calenzano con un convincente 14-2 (parziali: 3-2, 3-0, 3-0, 5-0) assicurandosi un posto nella fase finale regionale. La partita è stata dominata dal Siena, con gli avversari che sono riusciti a segnare solo nel primo tempo (particolare menzione ai giovani esordienti Manganelli e Damiani: quest’ultimo ha brillato con un gol e un assist, dimostrando il suo valore). Per gli Under 12 del si è chiusa la stagione. Il Siena Nero ha perso 6-11 con il Dream Sport. Il Siena Bianco, che in tutto il campionato ha perso solo una partita, ha vinto 9-13 con il Camaiore. "Siamo orgogliosi dei nostri giovani atleti – ha dichiarato la dirigente Monica Vegni –. La loro dedizione e il loro spirito di squadra sono stati fonte di ispirazione per tutti noi. Questo campionato è stato un’esperienza di crescita non solo sportiva, ma anche personale. Un ringraziamento speciale al tecnico Diego Baldi e a Francesco Sarri, allenatore delle due squadre". La Pallanuoto Siena è in lotta per il titolo in tutte le categorie che ne assegnano uno: U14, U16, U19 e Senior. L’Under 18 e l’Under 14 disputeranno il Campionato Nazionale Uisp, a Certaldo dal 21 al 23 giugno.