Pallanuoto. Siena Under 14: comincia oggi il campionato regionale. La formazione di Matteo Ianniello è attesa a Cascina

Questo pomeriggio alle 17, gli Under 14 della Pallanuoto Siena Uisp scenderanno in acqua per la prima partita del campionato regionale. La squadra, guidata dall’allenatore Matteo Ianniello, affronterà la formazione Torre Blu nella piscina comunale di Cascina. Si tratta del primo appuntamento di una stagione impegnativa, che vedrà i giovani atleti cimentarsi in nove partite da qui a maggio, oltre agli eventuali playoff di giugno. I ragazzi si sono preparati con impegno e dedizione, lavorando sulla tecnica e sullo spirito di gruppo, e sono pronti ad affrontare l’avventura con determinazione e voglia di crescere.

"Siamo pronti ad affrontare il campionato con la massima positività – ha sottolineato Ianniello –. I ragazzi sono cresciuti molto in questi mesi, dimostrando impegno e un grande entusiasmo. Sappiamo che la stagione sarà impegnativa, ma ho piena fiducia nelle loro capacità. Il nostro obiettivo principale è comunque quello di continuare a crescere, partita dopo partita, affrontando ogni sfida con determinazione e spirito di squadra".

Anche il dirigente Davide Damiani ha espresso soddisfazione per il ritorno in campo. "Siamo felici di ripartire con il campionato Uisp Under 14 dopo le buone prestazioni dello scorso anno – le sue parole –. La squadra è più giovane, con nuovi innesti, e affronterà un torneo a dieci squadre, molto impegnativo, contro formazioni di alto livello. Tra i ragazzi c’è grande entusiasmo ed emozione per questa prima partita, e non vedono l’ora di confrontarsi con i loro pari per capire quanto siano cresciuti e migliorati nel corso di questi anni di allenamento e impegno nella pallanuoto".

Sarà impegnata oggi, alle 16, anche la squadra Juniores, in una difficile trasferta a Firenze contro Torre Pontassieve, nella vasca della piscina Nannini.