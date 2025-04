Pallanuoto. Siena Under 14 compie l’impresa a Sesto Fiorentino. L’allenatore Ianniello: "I ragazzi se la sono guadagnata»

Una vittoria fondamentale, quella conquistata a Sesto Fiorentino, dalla formazione Under 14 della Pallanuoto Siena Uisp che ha superato lo Sporting Camaiore con il punteggio di 8-4 (2-2, 1-1, 3-0, 2-1). Un successo valso il secondo posto in classifica. La partita si è rivelata combattuta sin dalle prime battute. Il primo quarto è stato giocato a ritmi elevati, con continui capovolgimenti di fronte: il Camaiore è passato in vantaggio per due volte, ma il Siena ha sempre risposto, chiudendo sul 2-2. Anche nel secondo quarto l’equilibrio ha regnato sovrano, con un botta e risposta che ha fissato il punteggio sul 3-3. La svolta è arrivata nel terzo periodo, in cui il Siena ha preso il controllo della gara, grazie a un gioco di squadra compatto e di azioni ben costruite, finalizzate con precisione. Nell’ultimo quarto, i senesi hanno continuato a spingere, consolidando il vantaggio e chiudendo la sfida sull’8-4. Determinante l’apporto offensivo di Gabriele Strano (3 reti), Jacque Sabaly (2), Leonardo Pieri (2) e Alessandro Manganelli (1), ben supportati da un’ottima difesa, con il portiere Vittorio Coccia protagonista di interventi decisivi, tra cui la parata di un rigore che ha spento le speranze di rimonta del Camaiore.

"Sono davvero contento per questa vittoria – ha detto il tecnico Matteo Ianniello –: i ragazzi se la sono guadagnata sul campo, allenandosi con intensità e dimostrando grinta, carattere e voglia di vincere. Abbiamo seguito il piano che ci eravamo dati, restando uniti e concentrati fino all’ultimo minuto. Domenica ci aspetta una sfida importante, in trasferta, contro la capolista Lucca, ma ci arriviamo con il morale alto e la consapevolezza che possiamo giocarcela con chiunque".