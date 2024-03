Pallanuoto. Squadre senesi da sballo. Tre vittorie su quattro gare

Una domenica da urlo per la Pallanuoto Siena: tre vittorie su quattro per le squadre senesi del Comitato territoriale Uisp Siena. Alla Piscina Olimpia di Colle Val d’Elsa, nella quarta giornata di campionato Under 16 Uisp Toscana, sono arrivati i primi tre punti grazie al successo sul Valdarno per 9-11. La Prima Squadra invece, nella seconda giornata di Campionato Senior Uisp Girone B, ha battuto l’Acquatica Young per 13-7 ottenendo una storica vittoria davanti al numeroso pubblico giunto da Siena. "La aspettavamo da tempo – ha dichiarato l’allenatore Mancini –. Ciò che mi rende più orgoglioso è la consapevolezza di quanti aspetti si possono ancora migliorare, e di quanto sia nelle nostre corde farlo". "Oggi è una giornata storica per la Pallanuoto Siena Uisp – ha aggiunto il dirigente Lorenzo Santi –. Questa vittoria arriva dopo anni di duro lavoro della società che ha puntato a far crescere il movimento, a partire dal vivaio". Nella piscina dell’Acquacalda, davanti a un numeroso pubblico e all’assessore allo Sport Lorenzo Lorè, invitato per comprendere personalmente la realtà pallanuotistica senese, si è svolto il quarto concentramento Under 12 Uisp Toscana. Il Siena Bianco ha battuto il Pontedera 14-3, il Siena Nero è stato sconfitto 12-6 dall’Argentario nuoto. "Sono grata al pubblico per il sostegno – le parole della dirigente Monica Vegni –, agli atleti delle categorie superiori, che hanno dato una mano nell’organizzazione, e alle due squadre per l’impegno. Il Siena Bianco ha dimostrato grande affiatamento e determinazione, il Siena Nero, ancora una volta, ci ha messo fino alla fine spirito di sacrificio. Queste partite sono un’opportunità preziosa per la crescita". E’ possibile rivedere tutte le gare sul canale YouTube @pallanuotosiena.