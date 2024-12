Pallanuoto. Swim Project Codigoro al torneo di Lugano

Il prossimo appuntamento per la categoria Ragazzi della Swim Project Codigoro sarà, nel fine settimana, al torneo di Natale di Lugano, in Svizzera. Una manifestazione che servirà alla squadra allenata da Matteo Armari per riprendersi dalla sconfitta subita in casa della Pallanuoto Trieste, che comunque segna un’importante crescita del gruppo codigorese. Infatti la gara precedente finì con uno sconsolante 31 a 1 a favore dei triestini ma nell’ultima partita, con solo 8 atleti, i ragazzi di Armari hanno espresso la propria crescita disputando un match molto fisico. Il primo tempo si chiude sul 2 a 1 grazie ad una ottima difesa, con Paganini a segno per la Swim Project. Il secondo e terzo parziale vede Trieste imporsi con 8 reti a zero e gli ospiti che non riescono a concludere le occasioni costruite. Si comincia con l’ultimo tempo sul punteggio di 10 a 1. Codigoro prova a reagire e riesce a sfruttare quasi tutte le occasioni, inizia Buzzi su rigore, 2 goal per Sangiorgi, uno per Paganini e chiude Finessi ancora su rigore. Swim Project Codigoro ne esce sconfitta con il punteggio di 10 a 6.

"Un ottimo risultato guardando il trascorso tra le due formazioni – commenta mister Armari –, che sia di buon auspicio per il proseguo del campionato". Nella massima serie, in cui milita una formazione della Swim Project il campionato nazionale di serie C, la squadra codigorese è stata inserita all’interno del girone 2, di competenza al comitato regionale Fin Veneto. Un girone composto da 10 squadre: Canottieri L. Bissolati (Cremona), Libertas Virgiliana Mantova, Pallanuoto Como, Piacenza Pallanuoto Academy, Rari Nantes Orobica (Bergamo), Rari Nantes Trento, Rari Nantes Verona, Sporting Lodi e Stile Libero Preganziol. Mister Vecchiattini dice: "Punteremo alla salvezza, cercando di crescere e migliorare partita dopo partita. Le trasferte saranno insidiose, sia per distanza che per qualità del gioco delle avversarie". Il campo gara per le partite in casa non sarà l’impianto di Codigoro, ma quello rodigino di Sant’Urbano, unico polo natatorio ad avere le dimensioni per la serie C.

c. c.